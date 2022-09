Wie Gas-Pipelines im Meer repariert werden können

Weder Nord Stream 1 noch 2 waren in Betrieb, als die Lecks am Montag von der dänischen Luftwaffe entdeckt wurden.

Nord Stream 1 und 2 sind beschädigt. Eine Reparatur der beiden Erdgas-Pipelines dürfte kein leichtes Unterfangen sein.

Die Lecks von „Nord Stream 1“ und „Nord Stream 2“ sorgen in Westeuropa für Beunruhigung. Am Montag meldeten die Betreiber der beiden Unterwasser-Pipelines, die von Russland nach Deutschland verlaufen, einen starken Druckabfall. Seit gestern ist klar: Aus 3 Stellen tritt Erdgas aus, laut Expert*innen dürfte ein Sabotageakt dahinterstecken. Der Betreiber schließt eine Reparatur von Nord Stream 1 und 2 nicht aus, zunächst will er die Schäden begutachten. Eine Offshore-Pipeline wieder instand zu setzen, ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Unterwasser-Reparaturen sind komplex und gefährlich.

Nord Stream 1 und 2 sind am Montag in der Nähe der dänischen Insel Bornholm leckgeschlagen. © APA/apa

Mehrere Millionen Kubikmeter Gas in Pipelines Bereits vor den Druckproblemen ist weder durch Nord Stream 1 noch durch Nord Stream 2 Gas von Russland Richtung Europa geflossen. Letztere ist nie in Betrieb gegangen. Durch Nord Stream 1 hatte der russische Gaskonzern Gazprom Anfang September alle Lieferungen gestoppt. Trotzdem befanden sich in beiden Pipelines mehrere Millionen Kubikmeter Erdgas. Allein Nord Stream 2 war mit 177 Millionen Kubikmetern gefüllt. Zum Vergleich: Das entspricht etwas mehr als 2 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs in Österreich (dieser betrug zuletzt rund 9 Milliarden Kubikmeter). „Jeder Pipelinebetreiber hat verschiedenste Reparaturkonzepte“, erklärt Gerald Bachler, Industrie-Divisionsleiter des TÜV-SÜD Österreich, der futurezone. Diese würden von einem kleineren Leck bis hin zu einem größeren Bersten reichen. Auch Nord Stream gibt auf seiner Webseite an, mehrere Notfallpläne in Petto zu haben. Das Unternehmen sei auf alle Szenarien vorbereitet, „von geringfügigen Vorfällen wie einem Kratzer im Betonmantel der Pipelines bis zu einem Bruch der Pipeline“, heißt es dort.

Gasblasen steigen in der Ostsee auf. Die aufgewühlte Wasseroberfläche hat einen Durchmesser von über einem Kilometer. © APA - Austria Presse Agentur

Gefährliche Unterwasser-Reparatur Ob Nord Stream allerdings auch derart große Explosionen einkalkuliert hat, kann Bachler nicht genau sagen – zumal das Ausmaß der Lecks derzeit noch unklar ist. Es gäbe jedenfalls unterschiedliche Methoden, um eine Offshore-Pipeline zu reparieren. Bei kleineren Lecks wird beispielsweise eine Art Manschette über die undichte Stelle geklemmt. Sie umschließt die Pipeline von außen und dichtet sie auf diese Weise ab. Ist der Schaden größer, wie es bei Nord Stream 1 und 2 der Fall sein könnte, müssen Betreiber ganze Abschnitte austauschen und neue Rohre fertigen. Ein Schiff lässt hierzu ein Unterwasserhabitat herab, eine Art Tauchkammer. Die Station wird über die zu reparierende Stelle gestülpt, danach fixiert und das Wasser im Inneren des Raumes abgepumpt. Mittels Druckluft wird eine trockene Überdruckumgebung geschaffen. Schweißer*innen können das Habitat so betreten und „wie an der Oberfläche schweißen“, erklärt Bachler. Es werden im Vorhinein so viele Schweißungen wie möglich an Land durchgeführt. Einerseits, um Kosten zu sparen. Andererseits, um die Reparateur*innen nicht überflüssigen Gefahren auszusetzen. „Der Arbeitsplatz eines Unterwasserschweißers ist mit Sicherheit einer der gefährlichsten, den man sich vorstellen kann“, merkt Bachler an. Schweißer*innen setzen sich beim Tauchgang unter anderem dem Risiko aus, an der Dekompressionskrankheit zu erkranken.