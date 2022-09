Kampfjet fotografiert Gas-Leck in Nord-Stream-Pipelines

Am Montag meldeten die Betreiber von Nord Stream 1 und 2 einen starken Druckabfall ihrer Pipelines.

Die derzeit ungenutzten deutsch-russischen Ostsee-Gaspipelines - Nord Stream 1 und 2 - haben mit Druckproblemen zu kämpfen. Das teilte der Betreiber am Montagabend mit. Die Kapazität beider Pipelines sei praktisch auf null gesunken, hieß es.

Dänemarks Streitkräfte konnten nun die Ursache für den Druckabfall identifizieren. Beide Pipelines dürften demnach Lecks in der Nähe der dänischen Insel Bornholm aufweisen. Die Stellen wurden von Kampfjets des dänischen Verteidigungsministeriums entdeckt. Fotos und ein Video zeigen, wie Blasen an die Oberfläche steigen. Das größte Gasleck habe eine Störung der Wasseroberfläche von mehr als einem Kilometer Durchmesser verursacht, so die Streitkräfte.