Tolino shine vs. Kindle Paperwhite: E-Reader im Vergleichstest

Amazon will mit Hörbüchern punkten

Beide Geräte bieten mindestens 8 GB Speicherplatz, was für E-Books eine ganze Menge ist und Platz für Tausende elektronische Bücher bietet. Amazon bietet den Paperwhite - genauso wie sein Spitzenmodell Oasis - aber auch in einer 32 GB Variante an. Das hat den Grund, dass der Händler Nutzer auch dazu verleiten will, Audiobooks am E-Reader zu hören. Dazu kann man über Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher anschließen, Kopfhöreranschluss weist das Gerät keinen auf.

Allerdings können nur Hörbücher des hauseigenen Hörbuchdienstes Audible abgespielt werden, für den beim Einrichten des Gerätes auch ein Abo angeboten wird. Überhaupt ist der Dienst tief in die Geräte integriert. So kann man etwa nahtlos zwischen Text- und Audioversion wechseln, die die Lesepositionen über Text- und Audio-Version hinweg gespeichert und aufeinander abgestimmt werden. Audible-Hörbücher werden in Kombination mit E-Books bei Amazon auch vergünstigt abgegeben.

MP3s oder andere gängige Audioformate verweigert der Paperwhite allerdings. Die Fixierung auf das hauseigene Angebot mag zwar für Amazon plausibel sein, vielen Kunden dürfte das aber nicht unbedingt gefallen, da sich über Audible gekaufte Hörbücher auch nicht auf andere Geräte transferieren lassen.

Wasserfest

Amazon hat den Paperwhite in seiner jüngsten Version auch wasserfest gemacht. Entsprochen wird dabei der IPX8-Zertifizierung. Laut Amazon sollte das Gerät damit Eintauchen in Süßwasser für bis zu 60 Minuten in einer Tiefe bis zu zwei Metern standhalten. Der Kontakt mit Salzwasser, etwa am Strand, oder mit Badezusätzen in der Badewanne könnte dennoch zu Wasserschäden führen.