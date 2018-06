Kindle Oasis im Test: Das Coffee-Table-E-Book

Audiobooks von Audible

Die Integration des ebenfalls zu Amazon gehörenden Hörbuch-Dienstes Audible in das Gerät bietet interessante Kombinationsmöglichkeiten zwischen Text- und Audio-Büchern. So kann man etwa zwischen dem Lesen am Frühstückstisch nahtlos zum Hören in der U-Bahn wechseln, da die Lesepositionen über Text- und Audio-Version hinweg gespeichert und aufeinander abgestimmt werden. Die Hörbücher werden in Kombination mit E-Books bei Amazon vergünstigt abgegeben. Wer allerdings auf dem Gerät Audiobooks hören will, die nicht bei Audible gekauft wurden, hat Pech. Sie können auf dem Oasis nicht abgespielt werden. Befremdlich ist außerdem der massive Einsatz von Digital Rights Management (DRM) bei den Audiobooks.

Ein Kopfhöreranschluss findet sich ebenso wie bei vielen neuen Smartphone-Modellen etwa von Apple oder Samsung im Kindle Oasis nicht. Gehört werden können die Audiobooks nur über Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher. Das Gerät selbst verfügt über keinen Lautsprecher.