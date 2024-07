VW ID.4: Touch-Knöpfe sollen Schuld an Unfällen haben

Es ist ein Trend von Autobauern, mechanische Schalter, Knöpfe und Drehregler durch kapazitive Bedienelemente (sprich: Touchflächen und Screens) zu ersetzen. Viele dieser Tasten sind etwa in Lenkrädern eingebaut, damit man einfachen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Autos hat. Das kann allerdings auch zum Verhängnis werden.

Einige VW-Fahrer berichten etwa darüber, dass solche Tasten Schuld an ihren Unfällen seien. Wenn man etwa beim Einparken mit der Hand über das Lenkrad streicht, kann sich so eine kapazitive Taste aktivieren. Im besten Fall wird nur das Radio aktiviert, was ärgerlich und vielleicht ein wenig ablenkend ist.