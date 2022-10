VW schafft die unbeliebten Touch-Tasten am Lenkrad ab

Der deutsche Autobauer macht eine Kehrtwende und will von der Touch-Bedienung am Lenkrad nichts mehr wissen.

Vor nicht allzu langer Zeit hat sich VW voll und ganz der Touch-Bedienung im Fahrzeug verschrieben. In diesem Sinne wurden auch die herkömmlichen Tasten am Lenkrad durch berührungsempfindliche Flächen ersetzt, was für negatives Kund*innen-Feedback und viel Kritik gesorgt hat.

Nun macht VW eine Kehrtwende und schafft die Touch-Bedienung am Lenkrad wieder ab. "Wir bringen die herkömmlichen Tasten am Lenkrad wieder zurück", kündigt Thomas Schäfer, der neue Chef der Kernmarke VW, in einem LinkedIn-Beitrag an.