"Dass Kinder Nacktbilder bekommen, ist schon fast Normalität"

An die Regierung, die ja derzeit an einem Gesetzesentwurf arbeitet, der Hass im Internet und Handlungen wie Upskirting regulieren soll, appellieren die Initiatoren, um klarere Gesetze zu schaffen. Gerade bei Dickpics und Nacktfotos, die nicht explizit pornografisch sind, gibt es noch zu viele Grauzonen. „Ein reines Dickpick führt oft zu keiner Konsequenz, auch wenn es einer 12-Jährigen geschickt wird“, erklärt Grabner. Kinder und Jugendliche müssten hier besseren Schutz erhalten. Auch beim Verbreiten von Fotos, die zunächst mit Zustimmung versandt wurden, müsste es eine bessere Regelung geben. So müsste schon das einmalige Weiterleiten, Versenden oder Veröffentlichen der Bilder eindeutig strafbar sein. Derzeit käme nur das wiederholte Verbreiten zur Anzeige.

Schule und Eltern gefragt

Ein dritter Punkt, den die #besafeonline-Initiatoren fordern, ist die umfassende Aufklärung von Kindern und Jugendlichen, Eltern, Pädagogen und der Polizei, was tatsächlich strafbar ist. So würden Jugendliche mitunter von der Polizei weggeschickt, wenn sie sexuelle Belästigung im Internet zur Anzeige bringen möchten, da man hier selbst nicht über die rechtlichen Grundlagen Bescheid wisse. Eltern sollten sich zudem informieren, was ihr Kind im Internet macht und das Kind darüber aufklären, dass es im Netz Menschen gibt, die dem Kind schaden wollen und das man gemeinsam gegen diese Menschen vorgehen sollte.

Zudem sei es besonders wichtig, dass dem Kind nicht vermittelt wird, es sei an der Situation selbst schuld. Würde sich etwas nicht richtig anfühlen, so sollten Kinder und Jugendliche es nicht tun, die Person möglicherweise blockieren, melden und mit jemandem über den Vorfall sprechen. Auch sozialem Druck, etwa wenn bereits viele Freunde Nacktbilder von sich versendet haben, solle man standhalten können und nur dann solche Bilder versenden, wenn es rechtlich erlaubt ist und die eigene Entscheidung ist. Dazu wird auch eine Medienerziehung in der Schule gefordert, bei der Kinder und Jugendliche den Umgang mit digitalen Medien und sexueller Belästigung im Internet lernen.

Die Initiative klärt auf der Seite www.sos-kinderdorf.at/besafeonline über das Projekt auf. Opfer finden bei Rat auf Draht und saferinternet.at Hilfe.