Was wird in Europa gegen Hass im Netz getan?

Verschärfte Regeln in Deutschland

Lange galt das Internet als quasi rechtsfreier Raum, in dem jeder unter dem Deckmantel der "Meinungsäußerung" machen durfte, was er wollte - auch wenn es sich eindeutig um Wiederbetätigung handelte. Als erstes Land in Europa erließ Deutschland 2017 sein Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) um Hassrede strafrechtlich verfolgen zu können. Die deutsche Bundesregierung hat vor wenigen Tagen einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem das NetzDG nochmals verschärft werden soll.

Demnach müssen soziale Netzwerke im Falle eines strafrechtlich relevanten Inhalts Nutzerdaten wie Name, E-Mail-Adressen und in besonders schweren Fällen auch Passwörter der Beschuldigten an die Ermittler übergeben, wie das ZDF berichtet. Der neue Gesetzesentwurf nimmt zudem Facebook und Co. in die Pflicht, selbstständig strafbares Verhalten auf ihren Plattformen zu melden. Bisher ging dieser Prozess nur von Nutzern aus.

Hohe Strafen

Über die NetzDG-Meldefunktion, die auf sozialen Netzwerken mit mehr als 2 Millionen Nutzern integriert werden müssen, können Inhalte als strafrechtlich relevant markiert werden. Diese müssen dann von der jeweiligen Plattform geprüft werden. Gemeldete Inhalte die eindeutig rechtswidrig sind, müssen innerhalb von 24 Stunden entfernt werden. Sind sie schwer einzuordnen, haben die Unternehmen sieben Tage Zeit für die Prüfung. Dafür können sie sich zukünftig Hilfe bei der Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) holen.

Bei einem Verstoß droht dem Verantwortlichen Mitarbeiter eine Geldstrafe von bis zu 5 Millionen Euro, Unternehmen müssen bis zu 50 Millionen Euro bezahlen. Verstärkt wurde auch die Strafbarkeit von Androhung sexueller Gewalt, hier wurde das Strafmaß von einem auf bis zu drei Jahre Haft erhöht.