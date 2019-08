Warum österreichische Provider Hass-Seiten nicht offline nehmen

Netzsperren nicht möglich

In Neuseeland hatte sich ein Provider allerdings dazu entschieden, 8chan nach dem grausamen Attentat in Texas ( USA) zu sperren. Auch dies ist in Österreich nicht möglich – oder nur mit gerichtlicher Anordnung. „Eine Sperre wäre ein Eingriff in die Netzneutralität", sagt Schubert. Websites werden in Österreich generell nur nach gerichtlicher Anordnung gesperrt – und das geschieht derzeit etwa vor allem bei Urheberrechtsverletzungen.

Anders sieht das freilich auf einer anderen Ebene aus. Wenn Eltern beispielsweise nicht wollen, dass ihre Kinder derartige Messageboards besuchen, können sie diese mit Filtersoftware für ihre eigenen Kinder sehr wohl sperren. Dazu müssen sie allerdings selbst aktiv werden.

Weder die Löschung noch die Sperrung einer Website können aber die Lösung für das Problem sein. Denn es tauchen immer wieder neue Seiten im Netz auf – und die Nutzer verlagern sich dorthin. So ist das auch im Falle von 8chan geschehen. Das Portal erhielt einen Popularitätsschub, nachdem bekannt wurde, dass der Massenmörder von Christchurch hier kurz vor seinem Attentat gepostet hatte. So zog das Portal weitere rechtsextreme Personen an und hatte sich in den vergangenen Monaten in einen Sammelplatz für rechtsradikales Gedankengut entwickelt.