Registrierungspflicht für Foren-Nutzer kommt 2020

"Hass findet auch mit Klarnamen statt"

Kritik kommt auch von der Ex-Nationalratsabgeordneten Sigi Maurer, die selbst viel mit Beschimpfungen konfrontiert ist: "Hass im Netz findet zum allergrößten Teil unter Klarnamen statt - auch die Nachrichten die ich vom Account des Bierwirten bekommen habe kamen unter Klarnamen. Gegen diese könnte ich auch mit dem neuen Gesetz nichts machen. Das Internet ist auch jetzt kein rechtsfreier Raum, wie Blümel behauptet. Provider sind verpflichtet, bei Vorliegen einer Straftat die IP-Adresse herauszurücken."

Der SPÖ-Abgeordnete Mario Lindner sieht das Regierungsvorhaben sehr skeptisch. Er hat als Bundesratspräsident schon im Jahr 2016 in einem mehrere Monate dauernden Prozess ein Grünbuch zum Thema „Digitale Courage“ erarbeitet. „Mit dem Plan eines digitalen Vermummungsverbots schießt die schwarz-blaue Regierung am Ziel vorbei. Generell ist das Hauptproblem im Kampf gegen „Hass im Netz“ aber nicht die vermeintliche Anonymität. Wenn die Regierung wirklich gegen Hass im Internet vorgehen will, dann sollte sie als ersten Schritt endlich die Ankündigung von VP-Justizminister Brandstetter aus dem Jahr 2017 umsetzen und eigene Posten in der Staatsanwaltschaft für die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz schaffen", so Lindner. Man könne zudem an der Sensibilisierung und Förderung von digitaler Zivilcourage arbeiten.