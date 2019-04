„Digitales Vermummungsverbot“: Postings nur noch mit Handynummer

Wer in Österreich künftig auf sozialen Netzwerken oder in Foren posten will, kann das zwar unter einem Pseudonym tun, muss aber seine Telefonnummer beim Betreiber der Plattform hinterlegen. Ein entsprechendes Gesetz zum "digitalen Vermummungsverbot" soll noch am Mittwoch durch den Ministerrat. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Entsprechende futurezone-Anfragen bei Medienminister Gernot Blümel sowie bei Bundeskanzler Sebastian Kurz laufen.

Auch der futurezone liegen aber bereits entsprechende Informationen zu den Plänen vor. Die Registrierung soll über Mobilfunkprovider erfolgen. Bevor man auf Facebook oder in einem Forum wie futurezone, KURIER oder Standard posten darf, soll man eine Bestätigungs-SMS nach Bekanntgabe seiner Telefonnummer bekommen. An der dahinterliegenden Technologie "mobile connect" wird noch gearbeitet. Das Gesetz soll noch vor dem Sommer kommen.

Dieses „Digitale Vermummungsverbot“ wurde demnach im Kanzleramt ausgearbeitet. Ziel sei es, dass bei strafrechtlich relevanten Postings die wahre Identität der User schnell herausgefunden werden kann. Treffen würden die Pläne neben den bekannten Online Netzwerken wie Facebook oder Instagram auch Foren von Tageszeitungen und anderen Online-Medien.

FPÖ wenig begeistert

Die Süddeutsche berichtet weiter, dass sich die Regierungspartner beim Ausarbeiten der Pläne nicht völlig einig waren. So sei die Initiative vorwiegend von der ÖVP forciert worden.

Die FPÖ war hingegen weniger angetan von dem entsprechenden Gesetz. Grund dafür dürfte sein, dass besonders FPÖ­-Anhängen und Vertreter regemäßig mit strittigen Postings auffallen Vizekanzler Heinz-Christian Strache gab aber dennoch bereits „vor Monaten“ seine Zustimmung.

Der Schritt kommt nicht unerwartet. Entsprechende Pläne kursieren schon länger. Bereits Ende 2018 hat eine Sprecherin von Medienminister Gernot Blümel der futurezone einige Fragen dazu beantwortet. Damals hieß es unter anderem, das Internet dürfe kein rechtsfreier Raum sein: "Was in der analogen Welt geahndet wird, muss auch in der digitalen Welt Folgen haben. Daher muss in begründeten Anlassfällen die Identität ausgeforscht und nachgewiesen werden können. Dazu müssen die notwendige Informationen vorhanden sein", so die Sprecherin.