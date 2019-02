Michael Buchinger: „Man sollte Kindern die Netiquette beibringen“

Das Web hat sich in zehn Jahren ordentlich verändert – und wird es weiter tun. Das nehmen die Volkshochschulen Wien ( VHS) zum Anlass, um eine eigene Vortragsserie zur Digitalisierung zu starten. In der VHS Wiener Urania fand am Dienstagabend die Auftaktveranstaltung statt. „Der Bildungsbereich wird in zehn Jahren nicht mehr erkennbar sein. Wir wissen das, wir wissen aber jetzt noch nicht, wie er aussehen wird. Fix ist: Das wird auch uns betreffen“, sagte Herbert Schweiger, Geschäftsführer der VHS zur Einleitung. Danach folgte die Keynote des Influencers und YouTubers Michael Buchinger und eine anschließende Expertendiskussion.

Buchinger betreibt seit zehn Jahren einen eigenen YouTube-Kanal. Rund 152.000 Abonnenten verfolgen regelmäßig, was er so treibt und sehen sich seine Videos an. „Vor zehn Jahren hat YouTube ganz anders ausgesehen. Man konnte Farben gestalten, ich hatte grün und türkis ausgewählt. Jetzt ist alles farblich gleich gehalten“, sagt Buchinger über die Veränderung. Er habe zudem, als er mit 16 startete, nie die Intention gehabt, YouTube-Videos zum Beruf zu machen. „Ich hatte keine Hobbys und eine Freundin hat mich damals gefragt, ob ich nicht einen YouTube-Kanal machen möchte, weil ich in der Klasse auch immer so lustig bin.“