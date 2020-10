Kinder als Superspreader: So groß ist die Gefahr

In Österreich sind gerade Herbstferien. Das Halloween-Wochenende steht bevor, an dem Kinder traditionell von Haus zu Haus ziehen, um verkleidet Süßigkeiten abzustauben. Doch soll man ihnen dieses Jahr überhaupt die Tür öffnen? Und werden die Kinder nächste Woche in die Schulen zurückkehren können?



Wir haben mit 2 Virologen über die Rolle von Kindern bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 gesprochen, da zuletzt Widersprüchlichkeiten aufgetaucht waren, ob Kinder nicht auch sogenannte Superspreader sein könnten, die die gefährliche Infektion besonders leicht verbreiten.



„Widersprüche sehe ich in diesem Bereich eigentlich keine, alle Staaten Europas handeln ähnlich, was Maßnahmen für Kinder und Schulen betrifft“, sagt Norbert Nowotny vom Institut für Virologie an der VetMedUni Vienna gegenüber der futurezone. Hier gehe der Trend in die Richtung, dass Schulen geöffnet bleiben dürfen, sowie es auch im Quasi-Lockdown in Deutschland der Fall sein wird.

Kinder unter 10 kaum ein Risiko

„Kinder unter 10 Jahren spielen im Infektionsgeschehen keine Rolle“, sagt Nowotny, und erklärt auch gleich, warum das so ist: „Kinder haben weniger ACE-2-Rezeptoren, die das Virus braucht, um in den Körper aufgenommen zu werden. Deshalb stecken sie sich auch nicht so leicht an. Zudem haben sie meist ein hervorragend funktionierendes Immunsystem, das die Viren eliminiert bevor sich die Infektion in Krankheitssymptomen äußert.“



„Auch wissen wir, dass bei einem symptomlosen Infektionsverlauf weniger Virus ausgeschieden wird und daher Andere weniger leicht angesteckt werden können - denn für eine Ansteckung ist eine gewisse Virusmenge notwendig.“ Untersucht werde derzeit, ob die kleinere Lunge von Kindern auch eine Rolle in der geringeren Übertragungshäufigkeit spielt.

Studien belegen dies

Zu diesen Schlüssen kommt auch eine umfassende Metaanalyse vieler Studien aus Großbritannien vom September: Kinder haben ein deutlich geringeres Risiko, sich mit COVID-19 anzustecken und sie geben das Virus auch seltener weiter. Für dieses Ergebnis wurden 32 Studien mit 41.000 Kindern ausgewertet. Je jünger die Kinder waren, desto geringer war das Risiko.



Auch der Infektiologe und Kinderarzt Ulrich von Both von der Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU) hatte eine Studie mit 2.000 Kindern bis 11 Jahren durchgeführt, die auf COVID-19 getestet worden waren: Kein einziges war positiv. Deshalb wird von den Experten empfohlen, Volksschulen und Kindergärten auch während eines Lockdowns offenzuhalten.