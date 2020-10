Corona: Wien bringt Lutscher-Test für Kinder

In der Stadt Wien wird gerade an einem speziellen Coronavirus-Test für Kinder gearbeitet: Konkret handelt es sich dabei um einen Lutscher-Test. Beteiligt daran ist die Leiterin des Instituts für Labordiagnostik in der Wiener Klinik Favoriten, Manuela Födinger, die bereits den Gurgeltest miterfunden hat.

Speichelprobe

Die Idee hinter dem Lutscher-Test: Kinder sollen lutschen, das darunterliegende Material saugt eine Speichelprobe auf. Die Auswertung soll wie bei den gängigen Nasen-Rachen-Abstrichen mittels PCR-Verfahren erfolgen, berichtete ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) der APA am Dienstag.

Wann der Lutscher-Test allerdings im Einsatz sein wird, ist noch offen. „Wir arbeiten daran. Er ist noch in Entwicklung“, so der Sprecher des Gesundheitsstadtrats.