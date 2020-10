Corona-Antikörpertests: So verlässlich sind sie

Im Gegensatz zu PCR-Tests (Polymerasekettenreaktion), die eine akute Infektion nachweisen, erkennen Antikörpertests, ob jemand zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Coronavirus infiziert war. Da sich die COVID-19-spezifischen Antikörper erst im Verlauf der Erkrankung bilden, können sie erst etwa 12 bis 14 Tage nach einer Infektion nachgewiesen werden.

Während derartige Tests bereits zu Beginn der Pandemie in nahezu unüberschaubarem Angebot verfügbar waren, war ihre Qualität damals aber noch unzureichend. Sie konnten nicht verlässlich erkennen, ob eine Erkrankung vorlag. Das hat sich mittlerweile geändert: „Seit April hat sich sehr viel getan, was die Qualität angeht“, sagt Gregor Hörmann, Geschäftsführer bei der Österreichischen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie (ÖGLMKC), im futurezone-Gespräch. Ihm zufolge sei die Spezifität der Antikörpertests nun grundsätzlich gut. „Wir können jetzt schon sehr verlässlich nachweisen, ob jemand eine Erkrankung durchgemacht hat. Insbesondere in Labortests“, sagt er.

Schnelltests, sogenannte Antigentests, seien im Vergleich zu herkömmlichen Antikörpertests, die in Laboren durchgeführt werden, jedoch auch jetzt noch wenig verlässlich. Je nach Variante kommt eine Flüssigkeit, etwa ein Rachenabstrich oder ein paar Tropfen Blut, auf den Teststreifen. Das Ergebnis liegt dann in wenigen Minuten vor. Diese Tests brauchen jedoch große Mengen des Erregers und sind daher oft ungenau. Grundsätzlich rät der Experte zu Antikörpertests, bei denen eine Blutprobe im Labor ausgewertet wird. "Bei einer Selbstdurchführung von Antikörpertests bin ich sehr zurückhaltend und sehe keinen Mehrwert", sagt Hörmann.

Immunität unklar

In Bezug auf den Nachweis der Immunität seien Antikörpertests aber noch unzureichend. Denn: Um das Ausmaß und die Dauer der Immunität verlässlich zu beurteilen, sei das Virus noch nicht lange genug bekannt. Hörmann zufolge gebe es vereinzelte Fallberichte zu neuerlichen Ansteckungen - „derzeit gehen wir aber von einer gewissen Immunität aus. Wie lange diese anhält, ist noch unklar. Hier können die Forschungsergebnisse in einem halben Jahr oder Jahr wieder anders aussehen.“