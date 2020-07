Private Coronatests: Was sie können und was sie kosten

Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an, dass ab nächster Woche auch Personen, die leichte Symptome - wie Halskratzen, Husten und Unwohlsein haben, getestet werden. Dafür wurde die Kapazität der Test auf bis zu 30.000 pro Woche erhöht. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, leidet in der Regel auch unter Symptomen wie Verlust des Geruchssinns, Fieber und Atemnot. Kommt es zu klinischen Symptomen, sollte man zunächst die Gesundheitsnummer 1450 anrufen. Von dort wird man an einen zuständigen Arzt verwiesen, der die Testung einleitet. Handelt es sich um einen Verdachtsfall, etwa weil man mit einer infizierten Person in Kontakt war oder in eine Gefahrenregion gereist ist, wird individuell entschieden.

Von den offiziellen Tests abgesehen, kann man sich aber auch privat testen lassen. Corona-Tests werden inzwischen weitflächig angeboten: Von Labors, Apotheken und bald auch in der Drogerie. Doch welche Tests sind wirklich sinnvoll, welche verschiedenen Arten von Tests gibt es und wann brauche ich sie wirklich? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann sollte ich mich privat testen lassen?

Einige Länder verlangen bei der Einreise die Vorlage eines Attest. Dafür muss ein PCR-Test gemacht werden, der in der Regel nicht älter als 4 Tage sein darf. Andernfalls muss man sich 14 Tage in Quarantäne begeben. Darüber sollte man sich rechtzeitig vor dem Antritt der Reise informieren, beispielsweise beim auswärtigen Amt.

Einzelpersonen zu testen, die keine Symptome haben und keinen Kontakt mit Corona-Patienten hatten, ist aus Sicht von Stephan Aberle, Leiter des Referenzlabors der MedUni Wien, allerdings wenig sinnvoll. So könnten sich Personen als Verdachtsfall stigmatisiert fühlen und vom Umfeld auch so wahrgenommen werden. Oder sie wiegen sich nach dem Erhalt eines negativen Ergebnisses sicher, obwohl sie sich weiterhin infizieren könnten.

Was ist der Unterschied zwischen einem PCR-Test und einem Antikörper-Test?

Ein PCR-Test (Polymerasekettenreaktion) dient dazu, eine akute Infektion nachzuweisen. Dafür wird ein Abstrich von Rachen oder Nase genommen. Diese Proben werden Im Labor vervielfältigt und daher dauert es einige Tage, bis das Ergebnis da ist. Eine neuere Methode ist das Gurgeln. Das hat den Vorteil, dass der Test zu Hause gemacht und anschließend zum Labor geschickt werden kann.

Mit einem Antikörpertest findet man hingegen heraus, ob jemand zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Coronavirus infiziert war. Etwa 12 bis 14 Tage nach einer Infektion, beziehungsweise 10 Tage nach Auftauchen der ersten Symptome können Antikörper nachgewiesen werden. Dafür wird Blut abgenommen, das anschließend auf die Covid-19-spezifischen Antikörper untersucht wird.

Nach neuesten Erkenntnissen kann ein Antikörpertest auch bei fortgeschrittener akuter Infektion, etwa in der 2. Woche nachdem Symptome aufgetreten sind, ein besseres Ergebnis liefern als ein PCR-Test. Das liegt daran, dass das Virus bereits so weit in den Körper eingedrungen ist, dass ein Abstrich nicht mehr ausreicht. Zu diesem Zeitpunkt sollten sich bereits Antikörper gebildet haben.

Wer ganz sicher gehen möchte, dass Coronavirus-Antikörper im Blut sind, kann einen zusätzlichen Neutralisationstest machen. Dabei wird eine Blutprobe entnommen, aus der Zellen isoliert werden. Diese werden dann mit dem Virus konfrontiert und es wird geprüft, ob es Antikörper gibt, die das Virus abwehren. So ein Test kann nur an den virologischen Instituten Wien und Innsbruck und bei der AGES durchgeführt werden. Er ist besonders kompliziert und wird nur unter höchster Sicherheitsstufe durchgeführt, da dafür eine Probe des Coronavirus im Labor gezüchtet wird.

Welche Möglichkeiten gibt es, privat PCR-Tests machen zu lassen?

Inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, PCR-Tests durchführen zu lassen. Ab sofort kann man PCR-Labortests in einigen Apotheke kaufen. Hier kommt die Gurgel-Methode zum Einsatz. Die Methode wurde an Wiener Schulen getestet und unter anderem von der MedUni entwickelt. Der Abstrich, der sonst tief in Rachen oder Nase erfolgt und sehr unangenehm ist, wird mit der Gurgelmethode umgangen. Hier wird eine Flüssigkeit mindestens 2 Minuten lang gegurgelt und in ein Röhrchen gespuckt. Die Probe wird anschließend mit einer Sicherheitsbox ins Labor geschickt werden. Das Ergebnis wird innerhalb von 24 Stunden mittgeteilt. Welche Apotheken teilnehmen, kann auf der Website von YES we care eingesehen werden, die den Test bereitstellen.

In 3 bis 4 Wochen sollen auch bei Bipa Gurgeltests angeboten werden. Die Testkits funktionieren ähnlich. Sie sollen mit der Post ans Labor geschickt werden, die Ergebnisse erhält man anschließend per SMS.

Dazu kann man sich etwa an private Labore wenden. Sie bieten in ganz Österreich diese Dienste an, etwa in Wien bei Synlab, Trinicum oder auch am Flughafen Wien Schwechat. Die WKO führt eine Liste von Testlabors in Österreich, wir haben die Stellen in einer Übersicht zusammengefasst: