Corona: Kinder sind keine "Virusschleudern"

Warum Kinder weniger betroffen sind

Die Gründe dafür könnten laut dem Experten darin liegen, dass Kinder und Jugendliche weniger ACE2-Rezeptoren im Gewebe aufweisen. Diese Rezeptoren an der Zelloberfläche werden von SARS-CoV-2 zum Andocken verwendet. Ein zweiter möglicher Faktor laut dem Pneumologen: ein trainiertes Immunsystem. "Kinder machen relativ viele virale Infekte durch. Es kann der Fall sein, dass dadurch ihr Immunsystem besonders trainiert wird. Außerdem erhalten Kinder viele Impfungen." So würden sie selbst seltener - und dann vor allem in der Familie durch Erwachsene - mit SARS-CoV-2 infiziert, andererseits verlaufe eine etwaige Erkrankung milder.

Die oft große Aufregung mit Infektionen in Kindergärten und Schulen samt schneller Schließung von Einrichtungen ist offenbar eher voreilig. Eber: "Grundsätzlich ist es so, dass die Übertragung von Kindern zu Anderen sehr, sehr gering ist. Die Schulinfektionsrate liegt bei 0,5 Prozent, in Kindergärten bei einem Prozent. Wichtig ist, dass man rasch dran ist. Wichtig ist, dass man Kontakte schnell identifiziert. Und das rasche Testen, um komplette Schulschließungen zu verhindern." Daten zur geringen Übertragungsrate von SARS-CoV-2 in Schulen und Kindergärten stammen vor allem aus Studien in Australien.