Neues Gesetz zu Hass im Netz: Was sich ändert

Hohe Strafen drohen

Wenn die Plattformen sich nicht an das Gesetz halten, drohen hohe Strafen. Löscht eine Plattform die Postings nicht in der vorgesehenen Zeit, und das für einen längeren Zeitraum, drohen Geldbußen bis zu zehn Millionen Euro. „Auch Milliardenkonzerne müssen den Opferschutz ernst nehmen“, heißt es. „Die Meinungsfreiheit wird weiter gewährleistet. Strafen gibt es nicht, wenn eine Plattform einmal ein Posting nicht löscht, sondern nur bei systematischen Verletzungen“, sagt die Verfassungsministerin Edstadler.



Bei der Eintreibung von Geldbußen geht man zudem einen innovativen Weg, der bisher einzigartig ist und den man sich aus der Exekutionsordnung abgeschaut hat: Wenn Unternehmen nicht zahlen wollen, kann man auf die Erlöse zugreifen, die die Unternehmen von österreichischen Werbekunden erwirtschaftet hätten. Ergo: Die Werbekunden müssen nicht zahlen und werden „schuldbefreit“. „Plattformen müssen außerdem physische Ansprechpersonen nennen“, so Edstadler.

Transparenzpflicht

In dem Gesetzesentwurf gibt es auch eine umfangreiche Transparenzpflicht. Man habe außerdem aus Fehlern, die in Deutschland und Frankreich bei den Gesetzen gemacht wurden, gelernt, so Edstadler. Anders als in Deutschland müssen die Plattformen nicht nur offenlegen, was für strafrechtlich relevante Postings sie gelöscht - oder nicht gelöscht haben, sondern auch die, die aufgrund von „Community-Richtlinien“ gelöscht wurden. Diese Berichte müssen viermal im Jahr erfolgen.



Justizministerin Zadić rechnet damit, dass der neue Gesetzesentwurf bei der EU-Kommission Anklang finden wird. „Bisher haben wir keine negativen Signale aus Brüssel empfangen", heißt es.