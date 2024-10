Türkei enthüllt ihr bisher größtes Kriegsschiff

Bisher waren nur Konzeptgrafiken für den Flugzeugträger zu sehen. Jetzt wurde erstmals ein Modell gezeigt, im Rahmen der Rüstungsmesse Saha Expo 2024, die in Istanbul stattgefunden hat. Demnach wird Mugem das größte Kriegsschiff der türkische Flotte und der erste Flugzeugträger, der komplett im eigenen Land designt und gebaut wird.

Die Türkei arbeitet an einem neuen Flugzeugträger. Das Projekt hat jetzt einen offiziellen Namen: Mugem . Das steht für Milli Uçak Gemisi – in Deutsch: Nationaler Flugzeugträger.

Durch Computer-Simulationen wurde ein optimaler Rumpf gestaltet. So soll alleine das Design des Bugs für 1,5 Prozent Treibstoffersparnis sorgen. Außerdem sollen durch die Bugform und neuen Propeller weniger Geräusche im Wasser entstehen, wodurch Mugem schwieriger für Sonar zu erfassen ist.

Es ist denkbar, dass die Türkei für Mugem ein elektromagnetisches Katapult entwerfen will. Diese sind die Nachfolger der üblichen Dampfkatapulte und werden etwa von den USA auf der USS Gerald Ford und von China auf der Fujian eingesetzt.

Mugem hat 3 Pisten . 2 sind für Starts gedacht und eine für die Landung. Ein Katapult wird es vorerst nicht geben. Stattdessen gibt es einen Ski Jump . Die Rampe ist jedoch Teil eines modularen Konzepts. Sie soll später durch ein flaches Deck und ein Katapult ersetzt werden, sobald die Türkei ein selbst entwickeltes Katapultsystem hat. Denn wie der Name schon sagt, soll Mugem nahezu vollständig ohne ausländische Komponenten auskommen - als Mindestziel wurden über 80 Prozent heimische Produktion gesetzt.

Mugem hat einen Hangar für 30 Flugzeuge. An Deck haben weitere 20 Fluggeräte Platz.

Mugem hat nicht nur bewaffnete Flugzeuge und Drohnen, sondern ist auch selbst bewaffnet. Die Systeme dienen primär zur Verteidigung gegen Luft- und Seeziele. So gibt es ein MiDLAS-Raketenstartsystem mit 32 Zellen, in denen sich Antiluft- und Antischiffsraketen befinden.

Die Türkei hat aktuell nur einen Flugzeugträger in seiner Flotte: die TCG Anadolu . Und die ist eigentlich ein amphibische Landungsschiff.

Der Bau der Mugem soll angeblich noch heuer beginnen. Eine Übergabe an die türkische Marine soll 2028 erfolgen. Das wäre allerdings sehr flott für ein Schiff dieser Größe - vermutlich wird es bei diesem Zeitplan zu Verzögerung kommen.

Sie ist baugleich mit dem spanischen Flaggschiff Juan Carlos I, wurde also nicht in der Türkei designt. Mit einer Verdrängung von 27.000 Tonnen ist sie nur halb so groß wie Mugem.

Sie kann theoretisch als Flugzeugträger genutzt werden, wenn der Hangar umkonfiguriert wird. Ursprünglich war vorgesehen, dass bis zu 10 amerikanische F-35B auf dem Schiff stationiert werden. Dabei handelt es sich um die Senkrechtstarter-Version des Stealth-Fighters.

