Türkische Stealth-Drohne ANKA-3 fliegt erstmals

Der Jungfernflug der ANKA-3 dauerte eine Stunde und 10 Minuten. Die Drohne war in einer Höhe von 2.400 Meter und mit einer Geschwindigkeit von etwa 280 km/h unterwegs. Die ANKA-3 wurde dabei von einem Turboprop-Trainingsflugzeug begleitet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan selbst postete ein Video des Fluges auf X (ehemals Twitter).

Im März war die türkische Stealth-Drohne ANKA-3 erstmals auf einem Bild zu sehen. Jetzt gibt es bereits Flugvideos des Tarnkappenflugzeugs . Damit schließt die Türkei zu anderen Ländern auf, die Drohnen in dieser Klasse bereits einsetzen.

Laut Erdogan soll das unbemannte Kampfflugzeug "mit seinen fortschrittlichen Technologien, seinem Design und seinen Eigenschaften einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung des Landes leisten." Die ANKA-3 ist ein sogenannter Nurflügler, dessen Triebwerk gleichzeitig den Rumpf des Flugzeugs darstellt. Details zu dem Flugzeug waren bisher nicht viele bekannt, türkische Medien berichten nun jedoch über Spezifikationen der Drohne.

Details zur Bewaffnung

Demnach hat die Drohne außen 6 Befestigungsmöglichkeiten für Waffen: An den Befestigungsstationen rechts und links des Rumpfes kann die Drohne jeweils 635 Kilogramm tragen. An den beiden inneren Befestigungstationen des Flügels können nochmals 635 Kilogramm befestigt werden, die beiden Stationen am äußeren Flügel schaffen jeweils 100 Kilogramm.

Die Drohne verfügt auch über interne Waffenschächte. Die werden bei Tarnkappenmissionen genutzt, da außen montierte Waffen eine größere Radarsignatur aufweisen und so die Stealth-Fähigkeiten der Drohne reduzieren.