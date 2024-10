Satelliten mit riesigen Antennen sind heller als 99 Prozent der Sterne

Die Firma AST SpaceMobile hat 5 Satelliten in Betrieb genommen, die zu den hellsten am Nachthimmel zählen. Grund dafür sind ihre riesigen Antennen. Diese wurden jetzt aufgespannt (hier kann man ihre Bahnen nachverfolgen).

Mit 64 Quadratmetern sind die Satelliten BlueBird 1-5 die "größten kommerziellen Kommunikationssysteme, die jemals in die niedrige Umlaufbahn gestartet wurden", heißt es in einer Pressemeldung. Damit will das Unternehmen bessere Mobilfunkabdeckung in entlegenen Regionen bieten. Für eine Satellitenverbindung ist laut dem Unternehmen keine spezielle Technologie nötig, herkömmliche Smartphones reichen aus.

➤ Mehr lesen: Astronomen sind besorgt: Riesiger Satellit startet ins All