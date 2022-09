Astronomen sind besorgt: Riesiger Satellit startet ins All

Der erste Riesen-Testsatellit soll am 10. September mit der Falcon9-Rakete ins All starten.

Ein Unternehmen aus Texas namens AST SpaceMobile will in wenigen Tagen einen Satelliten ins All bringen, der riesig ist. Der Satellit soll mit einem SpaceX-Flug der Falcon 9 in die erdnahe Umlaufbahn gebracht werden. Dort soll er ein zellulares Breitbandsignal liefern, mit dem sich Mobiltelefone direkt verbinden können.



Der BlueWalker-3-Testsatellit ist jedoch unter Astronom*innen äußerst umstritten. Der Grund ist seine Größe: Die Solaranlage, die sich auf einer Seite der BlueWalker-3 befindet, ist 64 Quadratmeter groß. Das Unternehmen will all seine Satelliten vergrößern und hunderte davon starten, berichtet Cnet. Die Solarzellen sollen Energie sammeln, um die Antennen auf der gegenüberliegenden Seite mit Strom zu versorgen.