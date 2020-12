Nationalrat beschließt "Hass im Netz"-Paket

Zudem würden angebliche Verstöße künftig nicht von Gerichten sondern von Konzernen geprüft. Auch hätten Begriffe wie "Hass und Desinformationen" nichts im Strafrecht zu suchen. Diese seien zu diffus. "Menschen haben auch Recht auf Informationsfreiheit. Die Grenze ist beim Strafrecht und bei Drohungen", so Fürst, die befürchtet dass Einwanderungskritik, Islamkritik oder allgemein Kritik an der Regierung künftig auch darunter fielen. Das Paket sei eine "Attacke auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung".

Schutz vor Übergriffen

Die beiden zuständigen Ministerinnen, Alma Zadic (Grüne) und Karoline Edtstadler (ÖVP), verteidigten das Paket. Zadic lobte es als "umfassendes Maßnahmenpaket", das sich einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen widme. Damit schütze man die Meinungsfreiheit und gleichzeitig Menschen vor Übergriffen, so Zadic. Betroffene könnten sich nun "rasch und kostengünstig" wehren. "Wir machen das Internet zu dem Ort, der es sein sollte, frei, offen und für jeden zugänglich", so Zadic.

Edtstadler bezeichnete es wiederum als "Meilenstein". Beim Plattformengesetz gehe Österreich voran und sei "Tempomacher in der europäischen Union". Es gehe darum, Opfern zu helfen, die strafrechtswidrigen Dingen im Internet ausgesetzt sind. Dass in diesem Zusammenhang von Zensur die Rede sei, finde sie "irritierend", zumal die Strafrechtstatbestände ganz konkret im Gesetz aufgelistet seien. Auch dass die Plattformen nun einen Zustellbevollmächtigten nennen müssen, hob Edtstadler hervor. Freilich brauche es eine europäische einheitliche Lösung, so Edtstadler. Diese werde aber noch einige Zeit dauern, daher habe man jetzt gehandelt.