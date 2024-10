Apple dürfte den bisher kleinsten Mac vorstellen

Das soll sich jetzt endlich ändern. Glaubt man dem üblicherweise gut informierten Mark Gurman , wird diese Woche ein neuer Mac mini vorgestellt. Dieser soll nur noch so groß wie ein Apple TV sein.

Mac mini und Mac mini Pro

Der neue Mac mini soll in 2 Varianten angekündigt werden. Das Standard-Modell hat Apples M4-Chip, der auch im iPad Pro genutzt wird. Die leistungsstärkere Version soll einen M4 Pro haben, den Apple bisher noch nicht angekündigt hat.

Der Mac mini Pro soll 5 USB-C-Anschlüsse haben. Davon befinden sich 2 an der Vorderseite. Nach wie vor soll es einen HDMI-Anschluss geben. Das dürfte vor allem jene freuen, die den Mac mini an einen Smart-TV anstecken oder in ihre Heimkino-Landschaft integrieren wollen. USB-A-Anschlüsse soll es nicht mehr geben.

Der noch aktuelle Mac mini hat einen M2-Chip und kostet 699 Euro. In der Variante mit M2-Pro-Chip kostet er zwischen 1.549 Euro und 5.229 Euro. Die Preise für den M4 Mac mini werden vermutlich ähnlich ausfallen – aktuell wird mit einer Preiserhöhung von 50 bis 100 Euro für das Basismodell gerechnet.