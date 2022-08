Hass im Netz: Eine Betroffene berichtet, warum sie aufgegeben hat

Julia Spacil beobachtet als Fotografin seit Jahren die extreme Rechte in Österreich. Sie veröffentlicht diese Bilder auf Twitter und berichtet dort von Demonstrationen. Wegen dieser Aktivitäten wurde sie in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich beschimpft und bedroht, wie sie der futurezone erzählt. Es fielen Begriffe wie „Terroristin“ oder „verlogene Ratte“.

Hinter den Beschimpfungen steckte ein Mensch, der auf Twitter ein Konto mit seinem Klarnamen angelegt hat. „Es handelt sich dabei vermutlich um einen Unterstützer der Identitären“, erzählt Spacil. Doch um dies beweisen zu können, müsste man den Namen des Accounts mit einer Handynummer oder IP-Adresse verknüpfen, um eine klare Zuordnung vornehmen zu können.

Twitter ignoriert Hass im Netz Gesetz

Spacil beantragte deshalb von Twitter beim Landesgericht Wien eine Auskunft über die Stammdaten des Nutzers – und bekam diese nicht. „Theoretisch gibt es die Verpflichtung von Anbietern von Kommunikationsdiensten, an der Aufklärung von Straftaten mitzuwirken. Twitter hat die Auskunft jedoch verweigert“, so die Fotografin. Obwohl der konkrete Verdacht wegen übler Nachrede und Beleidigung mit Screenshots, die Spacil gesammelt hatte, nachgewiesen werden konnte, verlief das Verfahren im Sand. Ohne der Feststellung der Identität kann kein Strafverfahren erfolgen.

Twitter verweigerte jedoch nicht nur die Herausgabe der Daten an die Behörden, sondern hält sich auch nicht an das am 1. April 2021 geschaffene Kommunikationsplattformen-Gesetz (KoPI-G). Dieses sieht vor, dass Betreiber von Online-Plattformen strafrechtlich relevante Hasspostings, die gemeldet worden sind, innerhalb von 24 Stunden löschen müssen. Bei Beiträgen, bei denen es weniger klar ist, ob ein Delikt vorliegt, haben Plattformen 7 Tage Zeit. Twitter ist gegen dieses Gesetz offiziell vor das Bundesverwaltungsgericht gegangen (wir haben darüber berichtet). Für jene Plattformen, die sich nicht an das österreichische Gesetz halten, sind Strafen vorgesehen. Doch bisher wurden keine ausgesprochen.

Drohungen immer im Graubereich

Spacil wurde auf Twitter nicht nur beschimpft, sondern sie bekam auch Botschaften wie „Ihr könnt euch freuen, ich habe immer mein Messer dabei“. „Ich traue mich dabei aber nicht von einer Drohung gegen meine Person zu sprechen, denn dazu ist diese Aussage möglicherweise zu unspezifisch“, so Spacil. Die Aussage ist bewusst so formuliert, denn diejenigen, die im Netz Angst schüren wollen, wissen, wie sie Drohungen aussprechen, aber dafür nicht belangt werden können.

Spacil hat bereits einmal negative Erfahrungen bei der Aufklärung von Hass im Netz gegen sie gemacht. Anfang 2017 erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei, weil sie von einer klar zuordenbaren Neonazi-Gruppe einen Drohbrief an ihrer Arbeitsadresse erhalten und Beschmierungen an ihrer Haustüre vorgefunden hatte. Auch damals war die Formulierung der Gruppierung bewusst so gewählt, dass die Polizei den Tatbestand der Drohung nicht erfüllt sah.