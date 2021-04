Wie man jetzt Hasspostings auf Facebook und Instagram meldet

Was Facebook gegenüber der futurezone angekündigt hatte, wurde nun in die Tat umgesetzt. Die neuen Meldefunktionen von Hasspostings auf Facebook und Instagram gingen am Donnerstag online. Damit erhalten auch User*innen in Österreich eine einfache neue Möglichkeit, um strafrechtlich relevante Beschimpfungen, Beleidigungen, Verhetzung, Stalking sowie Vergewaltigungs- und Morddrohungen zu melden.

Diese müssen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, bei komplexeren Fällen bleibt den Plattformen sieben Tage Zeit. In Deutschland gibt es seit längerem eine ähnliche Funktion ("Beitrag als rechtswidrig gemäß NetzDG melden"), die an das deutsche Strafrecht gekoppelt ist.

Auf Facebook melden

Die neue Meldefunktion, die Facebook aufgrund des im Dezember in Österreich verabschiedeten Gesetzespakets gegen "Hass im Netz" umsetzen musste, findet sich an der Stelle, wo man auch schon bisher - meist erfolglos - bedenkliche Postings und Kommentare melden konnte.