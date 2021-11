Twitter ignoriert Hass-im-Netz-Gesetz

In Österreich sind große Internet-Plattformen verpflichtet, die Meldung von Hass im Netz ernsthaft zu prüfen. Doch Twitter hält sich nicht daran.

Seit 1. April gibt es in Österreich das Kommunikationsplattformen-Gesetz (KoPI-G). Dieses sieht vor, dass Betreiber*innen von Online-Plattformen strafrechtlich relevante Hasspostings, die gemeldet worden sind, innerhalb von 24 Stunden löschen müssen. Bei Beiträgen, bei denen es weniger klar ist, ob ein Delikt vorliegt, haben Plattformen 7 Tage Zeit. Die Betreiber*innen müssen außerdem ein Meldeformular zur Verfügung stellen. Jetzt ist mehr als ein halbes Jahr vergangen seit das Gesetz in Kraft getreten ist und Twitter hat es bisher verabsäumt, die Regelung umzusetzen. Es gibt schlichtweg kein eigenes Meldeformular, um Tweets, die Beleidigungen, gefährliche Drohungen oder Verhetzung nach österreichischem Straftatbestand zu melden. Twitter selbst will dazu gegenüber der futurezone keine Stellungnahme abgeben. „Wir kommentieren dieses Thema nicht“, heißt es dazu seitens der Presseabteilung. Beschwerde beim Gericht Wie eine weiterführende Recherche der futurezone ergab, hatte Twitter - wie auch 3 weitere Plattformen - eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht. Diese liegt der futurezone in anonymisierter Form vor. Aus einigen nicht geschwärzten Formulierungen, die darin verwendet werden, wie etwa „Tweets“, geht jedoch eindeutig hervor, dass es sich dabei um die Plattform Twitter handelt. Der Kurzmitteilungsdienst, der seinen europäischen Sitz in Irland hat, hatte die zuständige Aufsichtsbehörde KommAustria aufgefordert, festzustellen, ob der Dienst dem österreichischen KoPI-G unterliegt. Nach einem positiven Bescheid ging das Verfahren weiter zum Bundesverwaltungsgericht, wo Twitter eine Beschwerde eingelegte. EU sah möglichen Konfllikt bereits im Vorfeld Twitter argumentiert, dass das „Hass im Netz“-Gesetz nicht zur Anwendung kommen könne, weil damit gegen die E-Commerce-Richtlinie verstoßen werde. Diese sieht ein sogenanntes „Herkunftslandprinzip“ vor, was bedeutet, dass sich Twitter an die irischen Gesetze halten müsste, nicht an österreichische. Die EU-Kommission hatte bei der Begutachtung des Gesetzesentwurfs einen möglichen Konflikt vorhergesehen, und in seiner Empfehlung an den Gesetzgeber angemerkt, dass die Regelungsziele des Gesetzes, „es grundsätzlich rechtfertigen könnten, vom Grundsatz der Herkunftslandkontrolle abzuweichen.“

Facebook hat sich zwar ebenfalls gewehrt, aber das Gesetz trotzdem von Anfang an umgesetzt © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV / KIRILL KUDRYAVTSEV

Auch Facebook ging vor Gericht Bei der KommAustria bestätigte man gegenüber der futurezone, dass die Behörde insgesamt 4 Fesstellungsanträge erhalten und auch entschieden habe. „Alle Plattformen sind mit unseren Bescheiden vors Bundesverwaltungsgericht gezogen“, heißt es. 3 der 4 Verfahren seien bereits entschieden worden, heißt es weiters. Bestätigt wurde das bisher fix von Facebook (die futurezone hatte berichtet). Der US-Konzern hat sich allerdings trotzdem von Anfang an an die Umsetzung des „Hass im Netz“-Pakets und des dazugehörigen Gesetzes gehalten. Vom ersten Tag an gab es eine Meldemöglichkeit für Nutzer*innen und vor kurzem gab es pünktlich Ende Oktober einen Transparenzbericht. Aus dem geht hervor, dass von Nutzer*innen insgesamt über 18.000 Inhalte beanstandet wurden. Beleidigung und Verhetzung waren die am häufigsten gemeldete Delikte. Insgesamt habe es rund 2.700 Löschungen bei Facebook geben, heißt es. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2021. YouTube macht es User*innen schwer, Hass zu melden Neben Twitter ist auch YouTube ein „Sorgenkind“. Bei YouTube waren im selben Zeitraum bisher nämlich exakt 0 Löschungen aufgrund des österreichischen Gesetzes durchgeführt worden, wie aus dem Transparenzbericht hervorgeht. Der wahrscheinlichste Grund hierfür ist, dass es anders als bei Facebook oder Instagram keinen so einfach zu findenden Knopf gibt, mit dem Inhalte gemeldet werden können. Es ist zwar relativ einfach, Inhalte generell zu melden, die YouTube löschen sollte, weil sie gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, aber ein expliziter Meldeknopf für österreichischer Nutzer*innen, wurde seitens des Konzerns gut versteckt. Um zum Meldeformular zu kommen, muss man am besten direkt den Link aufrufen. Doch die nächste Hürde ist, dass man dann die jeweiligen Gesetzesparagrafen zitieren muss, gegen die man glaubt, dass ein Verstoß vorliegt. Auch das Verlinken der betroffenen Kommentare gestaltet sich technisch nicht gerade einfach. Jurist*innen werden eine Meldung hier wohl schaffen, Laien werden sich jedoch sehr schwer tun.

Eine Entscheidung über eine Strafe muss mit der EU-Kommission abgesprochen werden © APA - Austria Presse Agentur