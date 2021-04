Hass im Netz: Facebook wehrt sich gegen Gesetz

Facebook geht vor Gericht, weil es das Kommunikationsplattformen-Gesetz in aktueller Form nicht akzeptieren will.

EU-weite Harmonisierung angestrebt

Laut EU-Recht muss sich der Betreiber einer Online-Plattform an das Recht des Landes halten, in dem sein Sitz ist - in Europa wäre das Irland. Österreich hat jedoch ähnlich wie Frankreich einen eigenen Vorstoß gegen Hass im Netz gewagt. Auf EU-Ebene werde laut Facebook aber an einer ähnlichen Initiative gearbeitet. Mit dieser könne sich das Unternehmen eher abfinden. "Langfristig begrüßen wir die Bemühungen, die Regeln für Online-Inhalte in der gesamten EU zu harmonisieren."