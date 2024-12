Das „gefährlichste Spielzeug der Welt“ wird versteigert

Außerdem ist ein Geigerzähler mit dabei und die Anleitung, wie Kinder damit nach natürlichen Uranvorkommen in den USA suchen können. Findet man etwas, soll man eine Probe entnehmen und an eine Adresse schicken, die in der Anleitung genannt wird. Als Belohnung wurden 10.000 US-Dollar der US-Regierung versprochen. Mit der Inflation wären das heute in etwa 130.000 US-Dollar .

© Museum of Radiation and Radioactivity

Gar nicht so gefährlich, wenn man die Anleitung beachtet

Das alles trug dazu bei, dass mehrere Medien und Magazine im Lauf der Jahrzehnte das U-238 Atomic Energy Laboratory zum „gefährlichsten Spielzeug der Welt“ kürten. Wie IEEE Spectrum 2020 geschrieben hat, ist der Laborkasten aber gar nicht so gefährlich. Die ausgehende Strahlung, die man beim Spielen damit abkriegt, würde in etwa der UV-Strahlung eines sonnigen Tages entsprechen – solange man die radioaktiven Substanzen nicht aus den kleinen Gläschen gibt, verschluckt oder zu lange nahe am Körper trägt, etwa in der Hosentasche.

➤ Mehr lesen: Radioaktiv: So seht ihr die aktuelle Strahlenbelastung

Immerhin gab es eine Warnung in der Anleitung: „Nutzer sollten die Proben nicht aus den Gläsern entfernen. Sie haben die Tendenz zu krümeln und du würdest riskieren, radioaktive Erze in deinem Labor zu verteilen.“ Na bei so einer Warnung an ein Kind kann ja gar nichts schiefgehen.

Das Exemplar des Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory, das gerade bei RR Auction in den USA versteigert wird, soll komplett und in gutem Zustand sein. Aktuell steht das Höchstgebot bei 4.400 US-Dollar.