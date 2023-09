Finnland ist das erste Land der Welt, das ein Endlager für Atommüll baut. Bereits in 2 Jahren soll es befüllt werden.

In Finnland geht bald das weltweit erste Endlager für abgebrannte Kernbrennstäbe in Betrieb. Onkalo (finnisch für Höhle) liegt 450 Meter tief im Gestein der Insel Olkiluoto im Südwesten des Landes. Der Standort ist nicht zufällig gewählt: Auf Olkiluoto stehen 3 Kernreaktoren, das jüngste davon wurde erst heuer in Betrieb genommen.

Finnland setzt auf Kernenergie. Die insgesamt 5 Reaktoren des Landes produzieren 33 Prozent des lokalen Strombedarfs. Dass es für den radioaktiven Müll, der dabei entsteht, eine langfristige Lösung braucht, ist den Finn*innen bewusst. Seit 20 Jahren wird am Endlager Onkalo gebaut, in etwa 2 Jahren soll es in Betrieb gehen. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Milliarde Euro.

Finnland als Vorreiter

Dann werden die ersten Brennelemente in das Endlager gebracht. Die Onkalo-Betreiberfirma schätzt, dass es 100 bis 120 Jahre braucht, bis das Endlager voll ist. Dann wird die gesamte Anlage versiegelt und mindestens 100.000 Jahre lang von allen äußeren Einflüssen abgeschirmt.

"Alle kannten die Idee eines geologischen Endlagers für hoch radioaktiven Atommüll, aber Finnland hat sie umgesetzt", kommentierte Rafael Mariano Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, bei einem Besuch im Jahr 2020. In anderen Ländern, wie etwa den USA, Großbritannien und Frankreich, wird nach einer ähnlichen Lösung gesucht. So weit wie Finnland ist aber niemand.

