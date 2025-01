Nintendo Switch 2 ist auf der CES geleakt - als Dummy

Nintendos neue Handheld-Konsole Switch 2 dürfte schon bald vorgestellt werden. Auf der Tech-Messe CES in Las Vegas ist jetzt zwar kein Prototyp, aber immerhin ein Dummy davon aufgetaucht. Im Gepäck hatte diesen der Zubehör-Hersteller Genki , wie Netzwelt berichtet.

Gleich groß wie Original

Genki erklärte demzufolge, dass der Dummy die exakten Abmessungen der Switch 2 aufweise. Laut Netzwelt fühlt sich die Switch 2 in der Hand “deutlich größer” an, was dafür spricht, dass wie gemunkelt ein größeres Display zum Einsatz kommt. Mindestens 8 Zoll sollen es sein, bei der LCD-Switch sind es hingegen 6,2, bei der OLED-Variante 7 Zoll.

Der Dummy weist zudem einen nicht beschrifteten Knopf am rechten Joy-Con auf. Gerüchteweise soll es ein "C-Button" sein. Was genau dieser macht, ist aber unklar.

Wann kommt die Switch 2?

Das Auftauchen der Attrappe ist jedenfalls ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass es mit der Switch 2 bald ernst werden dürfte. Zuletzt ging man mit einer Präsentation noch im aktuellen Geschäftsjahr von Nintendo aus. Das wäre im März 2025 zu Ende. Andere Gerüchte sprechen von einer Präsentation im April. In den Verkauf könnte die Konsole aber dennoch erst im Sommer 2025 gehen.

Übliches Vorgehen

Dass es solche Dummies von künftigen Geräten gibt, ist jedenfalls üblich. Firmen müssen schließlich bereits im Vorfeld Taschen, Hüllen oder sonstiges Zubehör designen, damit sie zum Marktstart verfügbar sind. Und weil die Hersteller dafür keine funktionierenden Prototypen herausgeben müssen (und wollen) gibt es eben die “dummen” Hüllen.