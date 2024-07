Space-Laser: So will die NASA die Mondlandung in 4K streamen

Die NASA hat mithilfe eines Lasers 4K-Videomaterial von einem Flugzeug aus zur Internationalen Raumstation und zurück übertragen. Die Laserkommunikation soll 10 bis 100-mal mehr Daten schneller übertragen als Radiowellen. Funk war die bisherige Methode zur Datenübertragung, kommt aber an ihre Grenzen.

Für den Test wurde ein tragbares Laserterminal an ein Flugzeug des Typs Pilatus PC-12 montiert. Damit flog ein Forscher-Team über den Eriesee in Cleveland, im US-Bundesstaat Ohio und übermittelte die Daten an die Bodenstation des Glenn Research Centers.

Netzwerk aus Bodenstationen

Sie ist eine von 4 Stationen, die gemeinsam ein Netzwerk bilden, um die Daten ins All zu schicken. Beim Test landete das Signal in der Bodenstation White Sands in Las Cruces, New Mexico. Die übermittelte dann die Daten per Infrarot. Weitere Station stehen in Hawaii und Kalifornien.