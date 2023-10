NASA testet revolutionären Laser auf ISS

ILLUMINA-T steht für "Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal" (Integriertes Laserkommunikationsrelais zur Demonstration eines Benutzermodems und eines Verstärkerterminals in der niedrigen Erdumlaufbahn). Im Grunde ist es ein optisches Kommunikationssystem , das einen (unsichtbaren) Infrarot-Laserstrahl nutzt, um Daten zwischen der Raumstation und dem LCRD-Satelliten der NASA zu senden.

Der Satellit wurde im Dezember 2021 ins All gebracht und befindet sich in einem geosynchronen Orbit. Das heißt, dass er sich mit der Erdrotation mitbewegt und somit immer über demselben Punkt auf der Erde schwebt. Von dort aus werden die Daten der ISS ebenfalls per Laser auf die Erde weitergeleitet. Der Zwischenschritt über den Satelliten wird verwendet, damit die ISS durchgängig Daten senden und empfangen kann. Es benötigt nämlich direkten Sichtkontakt zu den Bodenstationen, was bei der ISS nicht immer der Fall ist (etwa wenn sie sich auf der anderen Seite der Erde befindet).

Kommunikation nur bei Sichtkontakt

Bislang wurde die Kommunikation mit dem LCDR-Satelliten ausgiebig getestet. So wurde etwa untersucht, wie sich verschiedene Bedingungen in der Atmosphäre auf die Übertragungsrate auswirken. Anderes als Radiowellen können Laserstrahlen keine Wolken durchbrechen, weshalb es auch mehrere Empfangsstationen auf der Erde gibt. Die beiden Bodenstationen, die die Daten empfangen und senden können, befinden sich in auf dem Table Mountain, Kalifornien und dem Haleakala, Hawaii. Beide Berge zeichnen sich durch eine sehr geringe Wolkenabdeckung aus.