Mysteriöse grüne Lichter über Hawaii gesichtet

Das Subaru-Teleskop hielt eine schnelle Kaskade von vertikalen Strichen am Himmel fest. Es gibt eine Erklärung dafür.

Ein beeindruckendes Erlebnis muss es für Menschen auf dem Vulkan Mauna Kea auf Hawaii gewesen sein, als sie am 28. Jänner ein rasantes Lichtspektakel am Himmel beobachten konnten. Das Subaru-Teleskop hielt den Vorgang fest. Innerhalb einer Sekunde taucht eine Reihe von vertikalen grünen Strichen am Firmament auf und verschwindet sofort wieder.