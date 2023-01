Foto von russischer Bombe mit mysteriösen Flügeln aufgetaucht

Die FAB-500 ist eigentlich eine Freifallbombe. Sie kann nicht gesteuert werden, sondern fällt ohne jegliches Lenksystem in ihrer ballistischen Flugbahn auf ihr Ziel herab.

Im Netz ist nun ein Bild einer FAB-500M-62 aufgetaucht, an der allerdings ein mysteriöser Bausatz mit ausklappbaren Flügeln angebracht zu sein scheint. Dieser Bausatz könnte laut The Warzone auf ein Lenksystem an der Rakete hinweisen.

Oder zumindest darauf, dass die Bombe längere Strecken als herkömmliche FAB-500M-62 zurücklegen kann. Pilot*innen wären dann zwar nicht in der Lage, das Geschoss zu lenken, könnten aber ihr Zielgebiet aus größerer Entfernung anvisieren.