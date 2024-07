Starliner-Debakel: Astronauten müssen weiter auf ISS ausharren

Möglich sei sogar, dass die Astronautin Suni Williams und ihr Kollege Barry Wilmore noch den ganzen August über an Bord der ISS bleiben würden, sagte Stich weiter. Der Plan sei nach wie vor, sie mit dem Starliner zurück zur Erde zu bringen, es gebe aber auch Ausweichmöglichkeiten.

„Die Crew versteht das alles, sie nehmen all diese Informationen auf und scheinen guter Stimmung zu sein“, sagte Mark Nappi vom Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing, der Starliner für die NASA entwickelt und gebaut hat.

➤ Mehr lesen: Boeing, NASA: Starliner-Crew ist nicht auf ISS "gestrandet"

Fehleranfällige Alternative zu Musk-Raumschiff

Starliner ist ein teilweise wiederverwendbares Raumfahrzeug, das aus einer rund 3 Meter hohen Kapsel für die Besatzung und einem Servicemodul besteht. Im Unterschied zum Crew Dragon von Elon Musks Firma SpaceX landet sie nicht auf dem Wasser, sondern auf der Erde.

Das Raumschiff war Anfang Juni nach jahrelangen Verzögerungen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida erstmals zu einem bemannten Testflug aufgebrochen. Der Testflug war zuvor wegen verschiedener technischer Probleme an Raumschiff und Rakete mehrfach verschoben worden. Am Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometer Höhe über der Erde hatte das krisengeplagte Raumschiff nach Problemen mit den Triebwerken dann auch erst im zweiten Anlauf andocken können.