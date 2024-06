Boeing, NASA: Starliner-Crew ist nicht auf ISS "gestrandet"

Testpilotin Suni Williams und Testpilot Butch Wilmore, die erstmals mit einer Boeing Starliner Kapsel zur Internationalen Raumstation (ISS) geflogen sind, kommen wohl so bald nicht heim. Eigentlich hätte ihre Mission rund eine Woche dauern sollen, nun sind es schon 3 Wochen . Es könnten noch wesentlich mehr werden , denn der Starliner hat ein paar technische Probleme, die vor einem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre untersucht werden . Entgegen Medienberichten könne man aber nicht davon sprechen, dass die beiden Testpiloten auf der ISS " gestrandet " seien, betonen Boeing und die NASA.

Größtes Problem: Schubdüsen

Wie Ars Technica und TechCrunch berichten, soll die Starliner-Crew "den Luxus der Zeit" auf der ISS nutzen, und aufgetretenen Schwierigkeiten in der Kapsel auf den Grund gehen. Das größte Problem sind ausgefallene Schubdüsen, die die Lage der Kapsel im Weltraum steuern. 5 von 28 Düsen waren bei der Annäherung des Starliners an die ISS ausgefallen. 4 davon konnten mittlerweile reaktiviert werden.

Die Ursache des Ausfalls ist noch nicht bekannt. Dazu werden nun im All, aber auch in einer NASA-Testeinrichtung in New Mexico (mit Hilfe einer exakten Kopie der Raumkapsel) Tests durchgeführt. Die Gelegenheit, Daten im All zu sammeln, wolle man sich nicht entgehen lassen.

➤ Mehr lesen: Warum die NASA Boeings Starliner braucht