NASA kauft Raumschiff von Elon Musk, um damit ISS zu zerstören

Alle guten Dinge kommen zu einem Ende - so auch die Internationale Raumstation ISS. Bis 2030 soll sie noch die Erde umkreisen. Dann ist Schluss und die Raumstation muss entsorgt werden. Vorgesehen ist, dass sie zu einem kontrollierten Absturz gebracht wird.

Damit dabei nichts dem Zufall überlassen wird, soll ein Raumschiff die ISS abschleppen und so den De-Orbit einläuten. Dabei soll die ISS in einem steilen Winkel in die Erdatmosphäre eintauchen und dort weitestgehend verglühen. Mögliche Überreste sollen über dem offenen Meer niedergehen.

SpaceX baut Absturz-Raumschiff

Dieses so genannte U.S. Deorbit Vehicle (USDV) wird SpaceX entwickeln und herstellen. Im Rahmen eines 843 Millionen Dollar schweren Vertrags hat die NASA das Weltraumunternehmen von Elon Musk damit beauftragt.

Wie ein solcher Absturz aussehen könnte, ist in der folgenden Animation zu sehen.