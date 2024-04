Teil von chinesischem Raumschiff verglüht dramatisch über USA

Ein tonnenschwerer Brocken Weltraummüll ist in einem spektakulären Feuerball am Himmel verglüht.

Ein Teil eines chinesischen Raumschiffes ist in der Erdatmosphäre verglüht und sorgte dabei für spektakuläre Bilder über den USA. Der Feuerball, der dadurch entstand, war in den Morgenstunden des 2. April über dem US-Bundesstaat Kalifornien sichtbar. Zahlreiche Videos und Fotos dokumentierten den Wiedereintritt.

Das Modul ist für den Aufenthalt von für Raumfahrer*innen sowie für Experimente gedacht. Es ist ein 1,5 Tonnen schweres “Wegwerf”-Produkt, also nicht für eine Wiederverwendung oder einen Wiedereintritt in die Atmosphäre ausgelegt. Wird es nicht mehr gebraucht, kreist es um die Erde und sinkt aufgrund der Gravitation so weit ab, bis es eben verglüht. Genau das ist nun am Dienstag passiert.

Viele Beobachter*innen wussten im ersten Moment naturgemäß nicht, worum es sich wirklich handelt. Laut einem Bericht bei Space.com dachten viele zuerst an ein SpaceX-Raumschiff. Das war deswegen naheliegend, weil nur wenige Stunden davor eine Falcon-9-Rakete von Kalifornien aus 22 Starlink-Satelliten in den Orbit brachte.