Haus wahrscheinlich von ISS-Müll getroffen

Zum Zeitpunkt des Einschlags am 8. März 2024 befand sich nur sein Sohn im Haus, der glücklicherweise nicht verletzt wurde. Eine Nest-Kamera registrierte das Geräusch des Einschlags um 14:34 Uhr Lokalzeit. Das ist ein wichtiges Indiz, um den Weltraumschrott zuzuordnen.

Am Nachmittag krachte ein fast 900 Gramm schweres Objekt ins Haus von Alejandro Otero . Das kam sprichwörtlich aus heiterem Himmel. Wie Arstechnica berichtet, dürfte es sich dabei vermutlich um Weltraummüll handeln.

Der Wiedereintritt des Weltraumschrottes war zwar geplant, aber nicht kontrolliert . Der Müll wurde schon am 11. März 2021 von der ISS abgeworfen.

Um 14:29 Uhr verzeichnete das US Space Command nämlich den Wiedereintritt von Weltraummüll, der von der Internationalen Raumstation ISS stammt. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Weltraumschrott auf einem Kurs über den Golf von Mexiko, Richtung Südwesten Floridas. Oteros Haus befindet sich in Naples, Florida.

Ursprünglich hätten die alten Batterien in einem unbemannten Weltraumtransporter kontrolliert in die Erdumlaufbahn eintreten und über unbewohntem Gebiet verglühen sollen. Durch Verzögerungen, die schon mit einem fehlgeschlagenen Sojus-Start 2018 begonnen haben, wurden die Batterien aber nur auf einer Transportpalette geladen und unkontrolliert in einen Erdorbit geschickt.

