Japanischer Milliardär sagt Flug mit SpaceX Starship ab

Der erste Flug des SpaceX Starship mit Menschen an Bord sollte einem japanischen Milliardär und seinen Gästen gehören. Das kündigte Elon Musk 2018 gemeinsam mit dem Modeunternehmer Yusaku Maezawa an. Bei dem Projekt dearMoon sollten u.a. der DJ Steve Aoki und der koreanische Sänger T.O.P., sowie weitere Künstler*innen dabei sein. Der Flug sollte das Starship rund um den Mond fliegen lassen. Nun wurde das Aus für das Projekt verkündet.

Lust auf Weltraum schon gestillt

Maezawa wiederum verlor in den vergangenen Jahren einiges an Geld. Das Vermögen des Japaners wurde 2018 auf 3 Milliarden Dollar geschätzt. Heute soll es nur noch die Hälfte betragen. 2021 ist Maezawa außerdem bereits in den Weltraum gereist. Er flog an Bord einer russischen Sojus-Kapsel als Weltraumtourist mit zur ISS, wo er 12 Tage verbrachte. Das Aus für dearMoon hat sich auch angekündigt, nachdem Elon Musk Maezawa vor einiger Zeit auf X entfolgt ist. Laut Ars Technica sei dies üblicherweise ein klares Anzeichen dafür, das jemand aus Musks Gunst gefallen sei.