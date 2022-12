Japanischer Milliardär schickt K-Pop-Star um den Mond

Yusaku Maezawa gilt als Weltraumfan und will bereits nächstes Jahr mit seiner Crew um den Mond fliegen.

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa wurde durch Online-Modehandel reich. Der Weltraumfan gilt als erster privater Kunde, der an Bord des SpaceX-Starships um den Mond fliegen soll. Dafür hat er sich nun 8 Crew-Mitglieder sowie 2 Backup-Mitglieder ausgesucht.

Maezawa rief im vergangenen Jahr auf, sich für einen der Plätze der "Dear Moon"-Mission zu registrieren. Mehr als eine Million Menschen sollen sich für den ersten zivilen Flug rund um den Mond beworben haben.

Milliardär war bereits auf der ISS

Maezawa selbst war schon einmal im All - nämlich an Bord der internationalen Raumstation ISS. Im August 2021 brachte eine russische Sojus-Rakete den Milliardär dahin. 2023 soll er mit "Dear Moon" deutlich weiter in die unendlichen Weiten des Alls vorstoßen.

Bereits 2020 sorgte der Milliardär für Medienberichte, weil er sich im Fernsehen eine Freundin für seine Mond-Reise suchen wollte. Knapp 30.000 Frauen hätten sich dafür beworben. Die Reality-TV-Serie "Full Moon Lovers" wurde dann jedoch "aus persönlichen Gründen" nicht produziert.

Starship ist noch nicht startbereit

Ein nicht unwichtiges Detail für den Ausflug in den Weltraum fehlt allerdings, nämlich das SpaceX-Raumfahrzeug. Starship ist mit ihren 120 Metern die höchste bisher gebaute Rakete, wobei ihre obere Stufe auch als Raumschiff dienen soll.

Die Rakete soll 2023 erstmals ins All starten. Bis dahin müssen allerdings noch einige Tests durchgeführt werden und auch Testflüge hat die Rakete noch keinen hinter sich gebracht.