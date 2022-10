SpaceX zeigt höchste Rakete aller Zeiten auf Startrampe

120 Meter ragt das Starship-Raketensystem in die Höhe. Es ist die größte Rakete der Welt, die SpaceX auf dem Testgelände in Boca Chica in Texas zusammengebaut hat. Der erste Starship-Flug in den Orbit rückt damit einen Schritt näher.

SpaceX und Firmenchef Elon Musk haben einige Fotos veröffentlicht, die den 70 Meter hohen Super-Heavy-Booster mit seinen 33 Triebwerken und das 50 Meter hohe Starship-Raumschiff mit weiteren 6 Raptor-Triebwerken zeigt.