NASA versucht im November wieder Artemis zu starten

Die NASA versucht, die neue Space-Launch-System-Rakete (SLS) am 14. November zum Abheben zu bringen und das Orion-Raumschiff zum Mond zu schicken. Das Startfenster beträgt 69 Minuten und öffnet sich um 6:07 Uhr (MEZ).

Bisher mussten alle Startversuche aufgrund von technischen Fehlern und wegen des Hurrikans Ian abgebrochen werden. Ende August war es etwa ein Triebwerkproblem, das den Start verhindert hatte. Die futurezone hat berichtet.

Artemis 1 ist ein unbemannter Flugtest, in dessen Rahmen die SLS gestartet und Orion um den Mond geschickt wird. Nach 25,5 Tagen wird sie wieder auf der Erde landen. So soll das System vor einem bemannten Flug geprüft werden.

Minimale Reparaturen erforderlich

Inspektionen haben gezeigt, dass minimale Arbeiten erforderlich seien, um die Rakete und Orion auf den Flugtest vorzubereiten. Unter anderem müssten die Batterien der Oberstufe ersetzt werden. Die Rakete soll vom Kennedy Space Center in Florida starten. Die NASA will die sie am 4. November zur Startrampe rollen.

Ersatztermine wurden den Startversuch wurden auch schon festgelegt. Die fallen auf den 16. November um 7:04 Uhr (MEZ) Uhr und den 19. November um 7:45 Uhr (MEZ).