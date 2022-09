Video: SpaceX zündet erstmals 7 Starship-Triebwerke gleichzeitig

So viele Raptor-Triebwerke wurden noch nie zur selben Zeit gezündet. In den nächsten Wochen sollen 33 Triebwerke gleichzeitig feuern.

Offenbar war der Static-Fire-Test erfolgreich. Zumindest laut den Aussagen von SpaceX-CEO Elon Musk. "Der Druck in allen 7 Kammern schaut gut aus", schrieb Musk auf Twitter. Das spektakuläre Testprozedere des 70 Meter hohen Prototypen mit der Bezeichnung "Booster 7" ist einem Video zu sehen.

Am vergangenen Montag ging bei SpaceX eine Premiere über die Bühne: Erstmals wurden 7 Raptor-Triebwerke des Super-Heavy-Boosters gleichzeitig gezündet, während der Booster auf der Startrampe stand. So viele Triebwerke hat das Weltraumunternehmen noch nie zur selben Zeit gezündet.

33 Triebwerke gleichzeitig

Der "Booster 7" werde nun auf seine Robustheit untersucht, während der "Booster 8" auf das Testgelände in Boca Chica in Texas geschoben wird. In einigen Wochen sollen dann alle Triebwerke des Super-Heavy-Boosters gleichzeitig gezündet werden, erklärt Musk.

Das wären dann insgesamt 33 Triebwerke, die zur selben Zeit feuern sollen. So viele Raptor-Triebwerke sind nämlich notwendig, um das Super-Heavy-Starship-Raketensystem in den Orbit zu befördern.