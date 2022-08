Elon Musk verrät versteckte Bedeutung von SpaceX-Logo

Der SpaceX-Chef spricht ein Detail an dem SpaceX-Logo an, das Vielen vielleicht noch nicht aufgefallen ist.

In einer Serie von Tweets hat sich Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk den Schriftarten und Logos seiner Unternehmen gewidmet. Begonnen hat die Unterhaltung mit einem Tweet über fehlende Serife in neuen Schriftarten. Musk antwortete darauf mit einem Wortspiel: “Maybe it’s times for new roman”, angelehnt an die Schriftart Times New Roman.

Anschließend lobte eine Userin, die die Schriftart des Tesla-Logos. Musk erklärte daraufhin, dass er sich umfangreiche Gedanken rund um Logo und Schrift der Firmenlogos gemacht habe. “Ich liebe Schriftarten”, sagt der Unternehmer etwa.

Verstecktes Detail in SpaceX-Logo

Dann verriet er auch ein Detail des SpaceX-Logos, das manchen vielleicht so noch nicht bewusst gewesen sein dürfte. Der gebogene und verlängerte Strich des X soll demnach die Flugbahn einer Rakete in den Orbit darstellen.