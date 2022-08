Video: SpaceX zündet mehrere Starship-Triebwerke

Die erfolgreichen Triebwerkstest deuten an, dass der erste Starship-Flug in den Orbit bevorsteht.

Der Dienstag war ein besonders betriebsamer Tag für SpaceX: Eine Falcon-9-Rakete hat Starlink-Satelliten in den Orbit gebracht und beim Super-Heavy-Starship-Raketensystem gab es gleich 2 Static-Fire-Tests .

Nur wenige Stunden nach dem Booster-Test wurden auch die Triebwerke des Starship-Raumschiffes getestet. Starship soll bekanntlich an der Spitze des Boosters in den Weltraum fliegen.

Raketenstart kündigt sich an

Die Static-Fire-Tests - sofern sie erfolgreich verlaufen - sind in der Regel ein verlässlicher Indikator dafür, dass ein baldiger Raketenstart ansteht. Das Starship-Raketensystem soll in den kommenden Monaten seinen ersten Flug in den Orbit absolvieren.

Geplant ist, dass der Super-Heavy-Booster kurz nach dem Start in den Golf von Mexiko stürzt. Das Starship soll die Erdkugel umkreisen und in der Nähe von Hawaii wieder zur Erde zurückkehren.