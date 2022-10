Mars-Helikopter hat blinden Passagier

Der Mars-Helikopter Ingenuity hob Ende September für einen kurzen Flug ab. Wie Bilder zeigen, hat sich dabei ein “blinder Passagier” eingeschlichen. So klebt ein unbekanntes Objekt auf dem Fuß des Helikopters. Die NASA nennt so etwas ein Foreign Debris Object - kurz FOD. Auf den Bildern sieht es fast wie ein Stück Papier aus, was genau es ist, weiß die NASA jedoch nicht.

Laut einer Stellungnahme der NASA ist das fremde Objekt während des Fluges wieder abgefallen und auf dem Marsboden gelandet. Sämtliche Daten des Fluges waren normal, es gibt keine Hinweise auf Schäden oder Beeinträchtigungen durch das FOD. Aktuell arbeiten die NASA-Teams daran, den Ursprung des Objektes zu bestimmen.