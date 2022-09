Mars-Helikopter absolviert ersten längeren Flug nach Auszeit

Seit dem 11. Juni hat Ingenuity keinen längeren Flug mehr absolviert, weil am Mars die Sandsturmsaison inklusive bitterkalter Temperaturen begann. Nach einem kleinen Hopser am 20. August legte die Drohne nun erstmals wieder einen längeren Flug zurück, wie Digital Trends berichtet .

Vorauseilen und warten

Am gestrigen 8. September flog Ingenuity 97 Meter weit und erreichte dabei 10 Meter Höhe. Die Route führte den fliegenden Begleiter des Mars-Rovers Perseverance weiter in Richtung des ausgetrockneten Jezero-Flussdeltas. Das Fluggerät soll nun weiter in dieses Delta vordringen und dann auf den langsam in dieselbe Richtung rollenden Perseverance warten.

Mehr Helikopter auf Planetenmissionen

Insgesamt war dies bereits der 31. Flug von Ingenuity. Der Helikopter übertrifft damit weiterhin alle Erwartungen. Er hat nach zahlreichen Tests seine Nützlichkeit unter Beweis gestellt, Routen für Perseverance auszukundschaften. Die Kameraaufnahmen der Drohne werden zu präzisen, dreidimensionalen Landschaftskarten umgewandelt. Durch den Erfolg der Drohne hat die NASA angekündigt, künftig auch bei weiteren Planetenmissionen Helikopter mitzuschicken.