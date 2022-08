Über 2 Monate ist es her, als der Mars-Helikopter zum letzten Mal abgehoben ist. Seit dem 11. Juni musste Ingenuity Nächte ertragen, in denen es bis zu -86 Grad Celsius kalt wird. Staub bedeckt die Solarpaneele. Und weil am Mars Winter ist, bekommt der kleine Hubschrauber ohnehin schon nicht genügend Energie, damit die Basis-Systeme auch nachts eingeschaltet bleiben können.

Kommunikationsprobleme waren die Folge, weshalb Winterpause statt Mars-Rundflüge angesagt war. Jetzt hat die NASA Ingenuity aber wieder abheben lassen. Auf Twitter zeigt sich die US-Weltraumbehörde sichtlich erfreut: